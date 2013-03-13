Похождения "Халка" у метро "Международная" попали на видео

Похождения экспрессивного петербуржца, с упором Халка из комиксов, сорвавшего у метро "Международная" часть ограждения, попали на видео с камеры наблюдения. Запись оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах можно заметить, как неизвестный горожанин, судя по всему, вымещает гнев на элементе благоустройства, после чего идет к пешеходному переходу.
Очевидцы инцидента в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" заявили, что мужчина не только вырвал часть ограждения, но и грубил прохожим, после чего скрылся в неизвестном направлении. Его успели сфотографировать.
Ранее мы сообщали о том, что ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая. Ремонтные работы поделены на три этапа.
Видео: Piter.tv
Фото: vk.com/spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все