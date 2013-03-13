Похождения "Халка" у метро "Международная" попали на видео

Экспрессивное поведение горожанина напугало прохожих.

Похождения экспрессивного петербуржца, с упором Халка из комиксов, сорвавшего у метро "Международная" часть ограждения, попали на видео с камеры наблюдения. Запись оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах можно заметить, как неизвестный горожанин, судя по всему, вымещает гнев на элементе благоустройства, после чего идет к пешеходному переходу.

Очевидцы инцидента в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" заявили, что мужчина не только вырвал часть ограждения, но и грубил прохожим, после чего скрылся в неизвестном направлении. Его успели сфотографировать.

Ранее мы сообщали о том, что ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая. Ремонтные работы поделены на три этапа.

Видео: Piter.tv

Фото: vk.com/spb_today