Исполнителя шансона Вилли Токарева похоронят 7 августа

Вилли Токарев умер в 84 года 4 августа. Место гражданской панихиды и кладбище не определены.

Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа. Место гражданской панихиды и кладбище не определены. Вилли Токарев умер в 84 года 4 августа. Об этом ТАСС рассказал народный артист России Николай Тамразов.

Вилли Токарев был исполнителем песен в жанре русского шансона. Родился он в Северо-Кавказском крае РСФСР, но в 1974 эмигрировал в США. В Нью-Йорке он работал курьером и таксистом, потом стал петь в ресторанах. Получив гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около 20 музыкальных альбомов. В 1989 году Токарев дал концерты в 70-ти городах СССР. В 2000-х Токарев приехал в Россию и получил российское гражданство.

Среди наиболее известных песен: "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "В твой день рожденья".

Фото: ВК/ Вилли Токарев