Москвичам предсказали резкое похолодание в конце недели

Максимально столбики термометров в столице опустятся до -10 градусов.

В грядущие выходные ночная температура в российской столице будет опускаться от -5 до -10 градусов. Вторая неделя февраля принесёт москвичам ещё большее похолодание. Об этом телеканалу "360" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, похолодание будет проходит в 2 этапа. Первый из них начнётся в выходные, второй ожидается в период с 7–10 февраля, когда ночные температуры уже будут составлять −10...−15 градусов, а днём столбик термометра покажет 6–8 градусов ниже нуля. При этом, обильных снежных осадков не ожидается, заметил Шувалов.

Конечно, хотелось бы, чтобы снежка подбавилось. Но переход к более февральской погоде пройдет без сильных снегопадов. Небольшой снег может быть, местами — умеренный, но не более того. Александр Шувалов, уководитель прогностического центра "Метео"

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы