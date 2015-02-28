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Похитителя золотых украшений на 2 миллиона рублей задержали правоохранители в Чите

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Полиция Забайкальского края установила личность вора.

Российские правоохранительные органы задержали похитителя золотых украшений на общую сумму в два миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции по Забайкальскому краю. Известно, что преступление совершено в городе Чите. К оперативникам обратился  представитель одного из ювелирных салонов краевого центра. Известно, что продавцы оставили витрину с выдвижным ящиком незапертой, после чего отвлеклись на посетителя. Пользуясь отсутствием свидетелей, злоумышленник достал лоток с 36 золотыми кольцами, положил их к себе под рубашку и скрылся. В отношении фигуранта расследования было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Сыщики установили личность и задержали подозреваемого на съёмной квартире. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель.

пресс-служба МВД РФ

В настоящее время по решению судебной инстанции подозреваемый арестован и помещен в СИЗО. 

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: забайкальский край, кража, мвд, регионы, чита, ювелирные украшения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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