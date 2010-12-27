Похитителя головы статуи на Большой Пушкарской отправили на обязательные работы

Районный суд Петербурга приговорил к 200 часам обязательных работ петербуржца, отломавшего голову у статуи на доме 3А на Большой Пушкарской.

В четверг, 16 ноября, Петроградский районный суд рассматривал дело Арсения Аркадова и огласил приговор. Мужчину обвиняют в повреждении статуи мальчика на дома Кирилловых Петроградской стороны Петербурга.

Судья посчитала доказанным, что Аркадов 19 августа при помощи долото повредил горельеф фигуры юноши в нише справа от центральной оси фасада. Дом Кирилловых относится к вновь выявленным объектам культурного наследия. Голову позже изъяли у нарушителя.

Вандал признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к обязательным работам на 200 часов.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге задержан вандал, сломавший скульптуру в Доме Кирилловых.