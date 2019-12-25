В Смольном рассказали о краже экотерминалов с батарейками и лампами

По факту хищения экотерминалов, установленных комитетом по природопользованию, возбудили 8 уголовных дел по статье "Кража". Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Накануне стало известно о том, что с апреля по май неизвестные украли экотерминалы, которые установили для приёма опасных отходов от населения в рамках реализации нацпроекта "Экология". Терминалы пропали в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах.

Мотивы действий правонарушителей остаются неясными. Стоит отметить, что на момент совершения хищения внутри экологических терминалов находились батарейки и компактные ртутьсодержащие лампы. Неправильная утилизация таких отходов способна нанести значительный вред окружающей среде. говорится в сообщении.

Злоумышленники могут получить штраф, исправительные работы, арест до 4 месяцев или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: ВКонтакте / Красивый Петербург