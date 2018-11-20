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Похитителей женщины поймали на севере Петербурга
Сегодня, 20:06
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TretyakovaS

Похитителей женщины поймали на севере Петербурга

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Злоумышленники насильно посадили женщину в автомобиль и уехали.

В Петербурге были задержаны злоумышленники, которые насильно посадили женщину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 

По данным управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, 2 февраля наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что трое мужчин напали на женщину у дома 23/1 по Тимуровской улице. Они насильно посадили ее в машину и уехали в сторону улицы Брянцева.

В скором времени авто было найдено у дома 97 по Северному проспекту. Всех, кто находился в машине, задержали и передали отделу полиции для выяснения обстоятельств. 

Проводится проверка. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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