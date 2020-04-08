Похищенную в Камбодже россиянку нашли живой

Обстоятельства, при которых она была обнаружена, пока не разглашаются.

Пропавшая в Камбодже 30-летняя россиянка Анастасия Шередько найдена живой. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщила ее подруга.

В настоящее время Шередько находится дома. Обстоятельства, при которых она была обнаружена, пока не разглашаются.

Настя нашлась. Она жива. С ней все в порядке. Пока подробностей не знаю. из сообщения подруги Шередько

17 декабря появилась информация об исчезновении гражданки РФ в Камбодже. Сообщалось, что она познакомилась в интернете с китайцем, а затем встретилась с ним 12 декабря, после чего пропала. 15 декабря в посольство России в Камбодже поступили данные о возможном похищении Шередько.

По словам ее подруги, знакомый Анастасии изначально говорил, что она отправилась на родину, однако позже потребовал десять тысяч долларов за информацию о ее местонахождении.

Ранее в ДТП на острове Русском во Владивостоке погибли два человека.

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