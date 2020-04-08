В ДТП на острове Русском во Владивостоке погибли два человека

Еще два человека пострадали.

На острове Русском во Владивостоке в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Авария произошла утром 19 декабря в районе населенного пункта Поспелово. После столкновения двух автомобилей одно из транспортных средств загорелось. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь и смыли горюче-смазочные материалы с дороги.

В результате ДТП погибли два человека. Еще двое пострадали. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Ранее в Пензенской области чиновница пыталась дать вице-губернатору взятку в три миллиона рублей.

Видео: Instagram/dk125_vl