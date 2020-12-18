В Пензенской области чиновница пыталась дать вице-губернатору взятку в 3 млн рублей

Она хотела победить в конкурсе на замещение должности главы администрации одного из районов.

В Пензенской области сотрудница администрации Каменского района пыталась дать взятку вице-губернатору. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 16 декабря чиновница передала вице-губернатору Пензенской области денежные средства в размере трех миллионов рублей, чтобы он помог ей одержать победу в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района. Однако в просьбе женщине было отказано.

Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты следователями регионального Следственного комитета в ходе осмотра места происшествия. из сообщения СУ СКР по Пензенской области

Свою вину чиновница признала. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

Ранее ФСБ задержала сторонника неонацистов, готовившего преступление против журналиста.

Видео: СУ СКР по Пензенской области