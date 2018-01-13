Операция по задержанию проведена в Ростовской области.

ФСБ задержала сторонника неонацистов, готовившего преступление против журналиста. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силовой структуры. Известно, что подозреваемый является членом радикальной молодежной "МКУ". Операция проводилась при участии МВД по Ростовской области. Известно, что предполагаемая жертва занималась тематикой, связанной с обстановкой на Украине.

Задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря "МКУ", гражданина Украины Егора Краснова, к насильственной акции в отношении представителя российских СМИ.

ЦОС ФСБ России

В надзорном ведомстве рассказали, что у задержанного были изъяты компоненты для создания самодельных взрывных устройств, средства мобильной связи и инструкции по сборке бомбы, пропагандистские материалы экстремистской направленности. По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала студента московского вуза за попытки вербовать для ИГ (террористичческая организация, запрещенная в России).

Фото и видео: Telegram / РИА Новости