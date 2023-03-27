Погрузка на железной дороге выросла в Петербурге на 7,9%

В январе и феврале 2025 года в Петербурге было погружено более миллиона тонн различных грузов, включая черные металлы, зерно и лесоматериалы.

В январе и феврале 2025 года в Петербурге было погружено более миллиона тонн различных грузов, включая черные металлы, зерно и лесоматериалы. Согласно данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, этот показатель вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует "Петербургский дневник".

В частности, в Северной столице было отправлено 108,1 тыс. тонн черных металлов, 49,7 тыс. тонн металлолома, 24,7 тыс. тонн зерна и 2,1 тыс. тонн лесных грузов.

Только в феврале 2025 года на железнодорожную сеть ОАО "РЖД" в Петербурге было погружено 562 тыс. тонн груза, что на 9,1% больше, чем за февраль прошлого года.

Фото: ОЖД