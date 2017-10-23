Пограничники спасли из холодной воды рыбаков, которых подвел "Крым"

Сотрудники Пограничного управления ФСБ спасли двух рыбаков из Петербурга на Нарвском водохранилище. Мужчины отправились в плавание на лодке "Крым".

Двух незадачливых рыбаков на Нарвском водохранилище спасли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. В субботу, 21 октября, поступило сообщение о том, что в водоеме перевернулась моторная лодка. О ЧП сообщил местный житель.

Тонущих рыбаков нашли в пяти метрах от государственной границы. При неизвестных обстоятельствах их лодка типа "Крым" перевернулась. Оба мужчины оказались в холодной воде. Пограничники подняли на свой борт двух человек. Оба приехали в области на рыбалку из Петербурга и остановились на одной из баз отдыха на берегу водохранилища. Неисправную лодку отвезли к месту жительства пострадавших.

Видео: МЧС РФ