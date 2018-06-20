Погорилая продолжает осуждать фигуристку Туктамышеву за номер с раздеванием

Заочная борьба мнений набирает обороты.

Бронзовая финалистка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая ответила всем несогласным с ее комментарием в адрес номера Екатерины Туктамышевой. Интервью вышло на официальном Youtub-канале Sport24.



В своём номере ученица Алексея Мишина поочерёдно снимает с себя разные предметы одежды. По мнению трёхкратной призёрки чемпионатов Европы, в "стриптизе" на льду нет фигурного катания.

Показывать на публике нижнее белье. Ну ладно бы это эстетически было красиво! Но где вы увидели фигурное катание? Анна Погорилая

Ранее российская фигуристка заявила, что не считает свои слова неправильными. По её мнению, раздеваться на льду - неприлично и не сексуально. Также спортсменка отметила, что она бы так не смогла, так как уважает себя как девушка, женщина.



На все замечания в свой адрес Елизавета Туктамышева ответила в своём твиттере. Там девушка написала, что Погорилая уделяет ей слишком много внимания и заметила, что своих будущих детей она прежде всего научит "уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправдания в своих неудачах у других людей".

Ранее на Piter.TV: Фигуристка Туктамышева разделась на матче "СКА-Локомотив"

Фото: Вконтакте/ХК СКА