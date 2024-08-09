Сотрудники ДПС устроили погоню за девочкой-подростком на скутере в Тосно

По словам очевидцев, девочке всего 12 лет, и во время погони она задела несколько припаркованных автомобилей, а также едва не попала под колеса проезжающего транспорта.

Жители Тосно стали свидетелями необычной погони на мотоциклах. Девочка на скутере пыталась уйти от полицейского, который преследовал ее на мотоцикле. Несмотря на то, что девочка демонстрировала непристойные жесты, она не смогла справиться с управлением после проезда через "лежачий полицейский" и упала.

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. На нем видно, что девочка, одетая в шлем, умело управляла скутером, но после падения она попыталась скрыться, однако была остановлена.

По словам очевидцев, девочке всего 12 лет, и во время погони она задела несколько припаркованных автомобилей, а также едва не попала под колеса проезжающего транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый петербуржец протаранил три автомобиля на проспекте Авиаконструкторов.

Видео: ВКонтакте / Тосно ВКонтакте