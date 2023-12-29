Нетрезвый петербуржец протаранил три автомобиля на проспекте Авиаконструкторов

На правонарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение автомобиля в нетрезвом виде).

Сотрудники ДПС задержали водителя, протаранившего автомобили в Приморском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 69 по проспекту Авиаконструкторов 27 июля 50-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, наехал на припаркованные машины Volkswagen Golf, Peugeot 308 и Toyota Corolla, после чего попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками ГАИ. Мужчина имел явные признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

На правонарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение автомобиля в нетрезвом виде). Также его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Фото: Piter.TV