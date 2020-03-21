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Погоня со стрельбой попала на видео в Петербурге
Сегодня, 18:20
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Погоня со стрельбой попала на видео в Петербурге

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Жители в домовом чате пишут, что слышали хлопки, однако они были не похожи на выстрелы. 

В среду днем, 6 апреля, во дворе дома №3 по Херсонской улице неизвестные открыли стрельбу по молодому человеку. По словам очевидцев, последний задел дверью неизвестных, когда выходил из парадной, передает "Фонтанка".

Девушка рассказала, что неизвестные начали кричать, браниться и открыли стрельбу по петербуржцу. Жители в домовом чате пишут, что слышали хлопки, однако они были не похожи на выстрелы. 

На опубликованном видео двое мужчин ходят внутри двора, у одного из них в руках предмет, который похож на оружие. На место инцидента выехала полиция, информация о стрельбе пока не подтвердилась. Как рассказали очевидцы, потерпевший пишет заявление. 

Ранее мы сообщали, что из почтового отделения в Ленобласти похитили почти 200 тысяч рублей. Инцидент произошел в дни, когда отделение было закрыто.

Фото: Piter.tv
 

Теги: стрельба, херсонская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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