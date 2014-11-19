Погоду в Петербурге продолжит диктовать циклон

Атмосферное давление будет меняться мало, считает синоптик.

Погоду в Петербурге в воскресенье, 7 февраля, продолжит диктовать тыловая часть циклона. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синопник написал, что уходя далеко на восток, циклон сохранит в городе облачную с прояснениями погоду, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составил -8…-10 градусов, в Ленобласти – -7…-12 градусов. Средняя температура на 5-6 градусов ниже климатической нормы, отмечает специалист. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

Морозы пришли в Петербург как минимум на неделю, а вот солнечную погоду на востоке города могут испортить осадки с Ладожского озера. Об этом Piter.TV рассказывал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

Фото: Piter.tv