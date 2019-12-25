В первое воскресенье июня в Петербурге синоптики обещают облачную и теплую погоду

Ночью в Северной столице атмосферное давление будет повышаться, а днем – мало меняться.

Специалисты ГУ МЧС по Петербургу предоставили прогноз погоды на воскресенье, 7 июня. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе 7 июня ожидается переменная облачность.

В начале ночи местами вероятен кратковременный дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер примет южное и юго-восточное направление и разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-24 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Фото: Piter.tv