Погода в Петербурге 31 января будет облачной и снежной

Температура воздуха – -2...-4 градуса.

В последний выходной день недели, 31 января, петербуржцев ждет облачная и снежная погода. По прогнозу специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в воскресенье пройдет небольшой снег.

Температура воздуха ночью опустится до -3...-5 градусов, днем будет чуть теплее – от -2 до -4 градусов. Слабый переменный ветер ночью днем сменится юго-западным с порывами 2-7 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится, на дорогах останется гололедица.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС