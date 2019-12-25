Плюсовая температура и отсутствие осадков ожидаются в Петербурге в субботу

Предстоящей ночью на дорогах возможна гололедица.

В субботу, 12 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков.

В этот день существенных осадков не предвидится. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью опустится до -2…-4 градусов, днем потеплеет до +3…+5 градусов. Ночью на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 12 марта потеплеет до +6 градусов.

Фото: pexels.com