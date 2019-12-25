В Ленобласти 7 июня возможны дожди

Такую информацию в прогнозе погоды приводят в пресс-службе ГУ МЧС по 47 региону.

В Ленинградской области в воскресенье, 7 июня, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем такая погода затронет преимущественно западную часть региона.

По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе ожидается переменная облачность. Ветер примет юго-восточное и южное направление и скорость в 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, на востоке – до 15 градусов, а днем в 47 регионе воздух прогреется до 21-26 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, а днем мало меняться.

Фото: Piter.tv