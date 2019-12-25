В Ленобласти в четверг потеплеет до +23 градусов

Днем в отдельных районах возможны ливни и грозы.

Стало известно, какая погода будет в Ленинградской области в предстоящий четверг. По данным регионального ГУ МЧС, 2 июля в регионе ожидается облачная погода. В большинстве районов региона возможны кратковременные дожди, а в отдельных районах днем ожидаются ливни и грозы. Ветер примет юго-западное направление и будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозах он станет порывистым.

Ночная температура воздуха составит 11-16 градусов, а днём – 18-23 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: Piter.tv