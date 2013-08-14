В Ленобласти вновь будут дожди и мокрый снег

Погода будет теплая.

В понедельник, 15 марта, в Ленобласти небо затянет облаками. Местами пройдут мокрый снег и дожди. На дорогах слабый гололед. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 14 марта.

Днем подуют юго-западный и западный ветра со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+2 гр., днем 0...+5 гр. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а днем повысится.

Ранее в Piter.tv сообщили, что тепло, дожди и мокрый снег придут в Петербург 14 марта.

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