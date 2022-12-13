Петербург окажется на периферии скандинавского антициклона 5 января

Температура в городе максимально упадёт до -9 градусов, прогнозируется небольшой снег.

В четверг, 5 декабря, Петербург попадёт под влияние периферии скандинавского антициклона. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале, жителей и гостей Северной столицы ждёт переменная облачность и небольшой снег.

Температура в Северной столице составит от −7 до –9 градусов, в Ленобласти ожидается похолодание до −6…−11, местами до −15 градусов. Порывы северной-восточного ветра составят от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Также Леус добавил, что прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нового зимнего сезона. Столбики термометров показали до –12,7 градусов. Самым холодным периодом минувшей осени считалась ночь на 27 ноября, когда температура опустилась до –10,4 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки вывезли 8 тыс. кубометров снега из Петербурга.

Фото: Piter.TV