В четверг в Петербурге похолодает из-за прихода атмосферного фронта

Сегодня, 4 сентября, Петербург окажется под влиянием северной части антициклона, по краю которого пройдёт небольшой атмосферный фронт. В результате местами возможны локальные осадки как в самом городе, так и в Ленинградской области. Облачность будет переменной, периодически небо будет очищаться. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Дневная температура ожидается около +19...+21 градусов, в отдельных районах региона воздух прогреется до +17...+22 градусов. Юго-восточный ветер сохранится умеренным, скорость его составит порядка 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление незначительно поднимется, достигнув отметки примерно 764 мм ртутного столба, что немного превышает средний показатель.

Фото: Piter.TV