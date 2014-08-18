В последний день сентября воздух в Петербурге прогреется до +12 градусов

Атмосферное давление останется высоким, около 780 мм ртутного столба.

Северная столица сегодня, 30 сентября, окажется под воздействием крупного антициклона. Это приведет к переменной облачности и сухому дню без осадков, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до температуры +10…+12 градусов, а в Ленинградской области показатели будут колебаться от +8 до +13 градусов. Юго-западный ветер ожидается умеренный, со скоростью 2-7 метров в секунду.

Фото: Piter.TV