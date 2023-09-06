Циклон принесет в Петербург сильный ветер и осадки 30 декабря

Температура воздуха достигнет отметки +4...+6°C, в Ленобласти ожидается +1...+6°C.

В понедельник, 30 декабря, Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона, однако днем через город пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет понижение температуры и превратит дождь в мокрый снег. Прогнозируется усиление ветра западных направлений, способного спровоцировать нагонное наводнение, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха достигнет отметки +4...+6°C, в Ленобласти ожидается +1...+6°C. К вечеру столбик термометра опустится ближе к нулю. Западный ветер будет достигать скорости 7-12 м/с, с порывами до 14-19 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться и составит 742 мм рт. ст., что значительно ниже нормального уровня. Во второй половине дня давление начнёт постепенно расти.

На следующий день, во вторник, возможны небольшие осадки в виде снега, гололедица, температура останется близкой к нулю.

Фото: Piter.TV