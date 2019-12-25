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Похолодание и кратковременные дожди прогнозируются в Петербурге во вторник
Сегодня, 8:08
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Похолодание и кратковременные дожди прогнозируются в Петербурге во вторник

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Температура составит +21…+23°, в Ленобласти +21…+26°.

Во вторник, 2 июля, Петербург ощутит на себе влияние холодной стороны атмосферного фронта, который расположился вдоль воздушных потоков по границе Центрального и Северо-Западного округов. Как сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести", в течение дня горожан ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура составит +21…+23°, в Ленобласти +21…+26°.

Порывы северо-западного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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