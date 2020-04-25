Тёплый сектор циклона повлияет на погоду в Петербурге 28 августа

В городе будут наблюдаться облачность с прояснениями, порывистый ветер и кратковременные дожди ближе к концу дня.

В понедельник, 28 августа, Петербург окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого расположится над Финским заливом. В городе будут наблюдаться облачность с прояснениями, порывистый ветер и кратковременные дожди ближе к концу дня. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём столбики термометров покажут от +21 до +23°, в Ленобласти от +19 до +24°. Порывы юго-восточного ветра составят 5–10 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV