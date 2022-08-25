Атмосферный фронт приблизится к Петербургу 27 октября

В городе будет облачно с прояснениями: осадков не ожидается.

В пятницу, 27 октября, антициклон постепенно отдалится от территории Петербурга и Ленобласти, уступив место облачным полям приближающегося с юго-запада атмосферного фронта. В городе будет облачно с прояснениями: осадков не ожидается. В южной части 47-ого региона во второй половине дня местами пройдёт небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Температура воздуха днём составит 0…+2°, по Ленобласти -2…+3°.

Порывы восточного ветра достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV