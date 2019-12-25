В Петербурге ожидаются кратковременные дожди 27 июля

Столбики термометров покажут +20…+22°

В четверг, 27 июля, Петербург будет находиться под влиянием холодной периферии циклона, который принёс ливни в центр Европейской России. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В городе прогнозируют облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров покажут +20…+22°, в Ленобласти +19…+24°, причём зона сильных дождей обойдёт 47-ой регион стороной.



Порывы западного ветра достигнут 3–8 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV