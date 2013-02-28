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Четверг в Петербурге пройдёт без осадков
Вчера, 8:06
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Четверг в Петербурге пройдёт без осадков

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Дневная температура составит +1…+3°, по Ленобласти -1…+4°.

В четверг, 26 октября, Петербург продолжит испытывать на себе влияние антициклона, который будет медленно уходить на восток Европейской части России. В течение дня ожидается переменная облачность, обойдётся без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Дневная температура составит +1…+3°, по Ленобласти -1…+4°.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 758 мм рт. ст., что незначительно ниже нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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