Дожди нагрянут в Петербург 26 июля

В среду, 26 июля, погоду в Петербурге определит периферия активного волнового циклона, который ворвётся в центр Европейской России с юга. По этой причине в городе установится преимущественно облачная погода, пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Солнца сегодня ждать не стоит: температура составит +19…+21°, по Ленобласти +17…+22°.
Порывы юго-западного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.
Фото: Piter.TV
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