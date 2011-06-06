Дожди нагрянут в Петербург 26 июля

На погоду повлияет активный волновой циклон.

В среду, 26 июля, погоду в Петербурге определит периферия активного волнового циклона, который ворвётся в центр Европейской России с юга. По этой причине в городе установится преимущественно облачная погода, пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Солнца сегодня ждать не стоит: температура составит +19…+21°, по Ленобласти +17…+22°.

Порывы юго-западного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV