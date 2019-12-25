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Новый циклон посетит Петербург 18 октября
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Новый циклон посетит Петербург 18 октября

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В течение дня будет облачно, после 12:00 пройдут небольшие дожди, которые в отдельных районах будут переходить в мокрый снег.

В среду, 18 октября, погодные условия в городе на Неве сформируются под влиянием нового циклона, проходящего с запада на восток вдоль южных границ региона.

В течение дня будет облачно, после 12:00 пройдут небольшие дожди, которые в отдельных районах будут переходить в мокрый снег. Столбики термометров покажут +4…+6°, по Ленобласти +2…+7°.

 Порывы северного ветра достигнут 3–8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV

 

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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