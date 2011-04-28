В среду температура в Петербурге превысит климатическую норму на 9-10°

Северная столица окажется под воздействием гребня антициклона, благодаря которому небо региона будет практически безоблачным, а осадки исключены.

Сегодня, 16 апреля, Северная столица окажется под воздействием гребня антициклона, благодаря которому небо региона будет практически безоблачным, а осадки исключены. Это позволит температуре значительно повыситься — днем столбики термометров покажут значения на 9–10°C выше климатической нормы, информируют синоптики "Фобос".

Ожидается, что воздух прогреется до +19...+21°C, в Ленинградской области температуры будут колебаться от +16 до +21°C. Юго-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление слегка снизится, достигнув отметки 767 мм рт. ст., что превышает средний показатель.

В четверг погода изменится: пройдут кратковременные дожди, а температура опустится до +13...+15°C.

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Ранее мы сообщили о том, что в среду в Ленобласти также потеплеет до +21 градуса. Ночные часы будут сопровождаться слабыми порывами переменного направления ветров, утром и днем ветер сменит вектор на юго-восточный и южный, достигнув скорости около 4–9 м/с.

Фото: Piter.TV