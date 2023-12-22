Перед выходными в Петербурге продолжится похолодание

Порывы западного ветра составят 6-11 м/с.

В пятницу, 12 апреля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать тыловая часть циклона. Он сохранит в регионе ветреную погоду с кратковременными дождями и продолжит процессы похолодания. Об этом рассказали специалисты погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +9…+12°, по Ленобласти +7…+12°. Порывы западного ветра составят 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 760 мм рт. ст., что близко к норме.

Фото: Piter.TV