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Перед выходными в Петербурге продолжится похолодание
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Перед выходными в Петербурге продолжится похолодание

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Порывы западного ветра составят  6-11 м/с.

В пятницу, 12 апреля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать тыловая часть циклона. Он сохранит в регионе ветреную погоду с кратковременными дождями и продолжит процессы похолодания. Об этом рассказали специалисты погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +9…+12°, по Ленобласти +7…+12°. Порывы западного ветра составят  6-11 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 760 мм рт. ст., что близко к норме.

Фото: Piter.TV

 

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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