Синоптик предупредил москвичей о наступлении "африканской жары" до 2 ноября

Уже к вечеру 30 октября температура в столице достигнет отметки +7…+9, что выше нормы на четыре-шесть градусов.

На прошлой неделе в российскую столицу нагрянула зима с ледяными дождями и сильным ветром. Как отметил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с телеканалом "360", на смену холодам в Москву спешат так называемая "африканская" жара и египетские ночи.

Синоптик отметил, что холодай антициклон уже перешёл на северо-восток и север региона. Гололёд постепенно образуется в Тверской области и Владимирской областях. Уже к вечеру 30 октября температура в столице достигнет отметки +7…+9, что выше нормы на четыре-шесть градусов. Такая же ситуация прогнозируется днём и ночью во вторник. В среду выглянет солнце, осадков не будет. Столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов, что станет многолетним рекордом доя первых дней ноября.

По данным Шувалова, в четверг "африканская жара" уйдёт из региона. Горожан ждут похолодание и кратковременные дожди. Кроме того, в ночь на пятницу произойдёт повышение атмосферного давления до 747-749 мм рт. ст.

Фото: сайт мэра и правительства Москвы