Петербург встретит 7 декабря с облаками и гололедицей

Атмосферное давление будет повышаться.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий понедельник. Информацию приводят в пресс-службе городского ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 7 декабря в Северной столице ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер – южного, юго-восточного направления со скоростью в 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2...-4 градуса, днем потеплеет до 0...-2 градусов. На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv