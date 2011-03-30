Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первого похолодания

В ночь на вторник и среду столбики термометров достигнут отрицательных значений.

Москвичей предупредили о приходе в столицу первых похолоданий в ночь на вторник и среду. Столбики термометров покажут до -1 градуса, однако в светлое время суток показатели придут в норму. Об этом сообщила синоптик, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, ночные похолодания нельзя причислить к заморозкам, при которых возможны повреждения. Сейчас происходит подготовка к зиме и понижение температур в связи с этим. Дневная температура при этом сохранится на уровне +10 +12 градусов во вторник и +8 +10 градусов в среду.

Нельзя сказать, что резкое похолодание. В условиях малооблачной погоды в ночные часы будет охолаживание. Это обычная трансформация воздуха в отсутствие облаков. Татьяна Позднякова, синоптик, главный специалист Метеобюро Москвы

Ранее мы сообщили о том, что тепло задержится в Петербурге до вторника.

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