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В Ленобласти в ночь на понедельник похолодает до -7 градусов
Сегодня, 17:49
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В Ленобласти в ночь на понедельник похолодает до -7 градусов

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На дорогах местами возможна гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Ленобласти на предстоящий понедельник. Информацию приводят в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 7 декабря в 47 регионе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер – южного, юго-восточного направления со скоростью в 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, а днем потеплеет до 0...-5 градусов. На дорогах местами возможна гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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