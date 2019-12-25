В четверг в Ленобласти пройдет умеренный снегопад

Скорость ветра составит 5-10 м/с, преобладать будут направления северо-запада и севера.

В четверг, 5 марта, Ленинградская область встретит погоду с облаками и просветами неба. Время от времени ожидаются слабые снегопады, местами с небольшими осадками в виде мокрого снега.

Скорость ветра составит 5-10 м/с, преобладать будут направления северо-запада и севера. Температура воздуха колеблется в диапазоне от -2 до +3 градусов.

На дорогах вероятны скользкие участки из-за образования гололедицы. Будет наблюдаться небольшой рост атмосферного давления.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"