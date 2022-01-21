Петербург окажется на периферии циклона 4 марта

Температурный диапазон днём составит от +1 до +3 градусов.

Сегодня, 4 марта, Петербург попадёт под воздействие юго-западного края циклона, перемещающегося в сторону Карелии. Это приведёт к появлению облаков, а вечером возможны осадки в форме снега и мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный диапазон днём составит от +1 до +3 градусов, в Ленобласти воздух прогреется от 0 до -5 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, временами усиливаясь. Давление останется практически неизменным, остановившись на отметке около 753 мм рт.ст., что немного ниже обычного уровня.

Фото: Piter.TV