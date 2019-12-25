  1. Главная
Максимальное потепление в Ленобласти в пятницу составит +17 градусов
Сегодня, 13:55
Прогнозируется переменная облачность ночью и преимущественно облачная погода с просветами днем.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области проинформировало, что в ближайшую пятницу, 26 сентября, дневная температура воздуха составит от +12°C до +17°C, на прибрежных территориях потепление достигнет максимум +10°C. Ночные температуры установятся в пределах от +1°C до +6°C.

Прогнозируется переменная облачность ночью и преимущественно облачная погода с просветами днем. Осадков практически не ожидается.

Ветер ожидается умеренным, направление – западное и северо-западное, скорость ветра колеблется от 4 до 9 м/с, днем возможно усиление до 6-11 м/с. Значительных изменений атмосферного давления не произойдет.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется под влиянием антициклона 25 сентября.
 
Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

