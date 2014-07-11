Петербург окажется под влиянием антициклона 25 сентября

Днем воздух прогреется до +11...+13 градусов, в Ленинградской области диапазон составит от +10 до +15 градусов.

В четверг, 25 сентября, Северная столица вскоре окажется под влиянием скандинавского антициклона, движущегося с запада. Это приведет к переменной облачности без осадков, хотя солнечная активность будет достаточно высока, температура воздуха останется ниже средних климатических значений на 2-3 градуса. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем воздух прогреется до +11...+13 градусов, в Ленинградской области диапазон составит от +10 до +15 градусов. Северо-западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Повышение атмосферного давления достигнет отметки 772 мм рт. ст., что также превышает норму.

В предстоящую пятницу осадков не предвидится, температура ночью опустится до +5...+7 градусов, днем поднимется до +14...+16 градусов.

Фото: Piter.TV