Снегопад и до -23 градусов ожидаются в Ленобласти в субботу

В предстоящую субботу, 24 января, в Ленинградской области ожидаются облака с эпизодическими ясными промежутками и локальные небольшие снегопады. Особых колебаний атмосферного давления не предвидится. Автомобилистам и прохожим рекомендуется проявлять повышенную внимательность, поскольку велика вероятность возникновения скользкости на дорогах.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер, сила которого составит от 2 до 7 м/с.

Температурные значения в ночное время суток колеблются в диапазоне от -23 до -12 градусов, днем столбик термометра поднимется до значений от -16 до -11 градусов мороза.

