В пятницу погода в Петербурге сформируется под влиянием западной периферии антициклона

Температура воздуха установится на уровне -8...–10 градусов.

Погода в Петербурге сегодня будет определяться воздействием западной части антициклона. Ожидается переменная облачность с кратковременными просветлениями, возможны небольшие осадки в виде снега. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха установится на уровне -8...–10 градусов, в Ленинградской области похолоднее — от -8 до -13 градусов.

Восточный ветер слабый, скорость около 1–6 м/с. Атмосферное давление останется практически неизменным, достигнув отметки примерно 770 мм рт. ст., что превышает средние показатели.

одписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV