В Ленобласти у пьяного рецидивиста конфисковали BMW по решению суда

Вынося приговор, суд полностью согласился с позицией государственного обвинителя.

Подпорожская городская прокуратура успешно поддержала государственное обвинение в уголовном деле против Павла Николаева. Суд признал его виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как следует из материалов дела, мужчина, будучи лишённым водительских прав, сел за руль своего автомобиля BMW X3 в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он был остановлен сотрудниками ДПС Подпорожского района.

Вынося приговор, суд полностью согласился с позицией государственного обвинителя. В качестве наказания Николаеву был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, в качестве дополнительной меры суд постановил конфисковать автомобиль BMW X3 в собственность государства.

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Фото: Макс / Прокуратура Ленинградской области