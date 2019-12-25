Погибшие при взрыве в Москве полицейские были молодыми офицерами

В Госавтоинспекции Москвы заявили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Погибшие при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в Москве полицейские были молодыми офицерами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря на улице Елецкой. По одной из версий, неизвестный мужчина подкинул СВУ к машине сотрудников ДПС, после чего произошел взрыв. В результате происшествия погибли двое полицейских и убийца.

Сообщается, что погибшие сотрудники полиции были лейтенантами. Первому, Илье Климанову, было 24 года. Второму лейтенанту, Максиму Горбунову, было 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь. В Госавтоинспекции Москвы заявили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Фото: Госавтоинспекция Москвы