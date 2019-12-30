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Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день
Сегодня, 6:27
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lesjasap

Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день

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Из Москвы составы продолжат ходить ежедневно.

Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день со среды 15 января. Ранее они ходили каждый день. Об этом сообщили представители компании-перевозчика "ГрандСервисЭкспресс". Ситуация не коснется поездов, направляющихся в Севастополь из Москвы. Они по-прежнему будут курсировать каждые сутки.

Напомним, что время в пути на железнодорожном составе от Северной столицы до полуострова занимает 43 часа, от Москвы - порядка 33 часов.Мост в Крым из КРаснодарского края является самым протяженным в России. Его длина достигает 19 километров.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин остался недоволен крымскими чиновниками.

Фото: Piter.tv
 

Теги: крым, поезда
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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